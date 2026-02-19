Vietnam cierra en Estados Unidos un acuerdo millonario para la compra de 90 aviones Boeing

La aerolínea nacional Sun Phu Quoc Airways suscribió la mayor compra, con un valor total estimado de 22.500 millones de dólares, tras cerrar un acuerdo con Boeing para adquirir 40 aviones del modelo 787-9 Dreamliner que, según indicó la compañía en un comunicado divulgado este jueves, tiene el objetivo de "establecer una base sólida para los vuelos intercontinentales".

Asimismo, Vietnam Airlines, la aerolínea de bandera del país, firmó otro contrato con el fabricante estadounidense para la compra de 50 aviones Boeing 737 MAX para "ampliar y modernizar la flota", por un precio de 8.100 millones de dólares, informó hoy también en un comunicado.

Por su parte, Vietjet cerró un acuerdo con Pratt & Whitney, filial de la Corporación RTX, para el suministro de motores GTF y servicios de mantenimiento destinados a 44 aeronaves A321NEO y A321XLR y, según apunta la prensa del país, también alcanzó un acuerdo de financiación con Griffin Global Asset Management para seis aviones Boeing 737-8.

Los acuerdos se han alcanzado con motivo de la visita a Estados Unidos del líder del Partido Comunista vietnamita, To Lam, quien participará hoy en la primera reunión de la Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, con el primer foco en Gaza.

