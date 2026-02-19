Viudo de la consejera del congresista texano Tony Gonzáles lo acusa de abuso de poder

"Dije que la verdad saldría a la luz cuando fuera el momento, y el momento es ahora", afirmó Adrián Aviles en una entrevista concedida al diario San Antonio Express-News. "Tony abusó de su poder. Debería haberse exigido un estándar más alto como líder en el Congreso".

Santos-Aviles, de 35 años, dirigía la oficina regional de Uvalde para Gonzales. Falleció en septiembre del año pasado y su muerte fue determinada como suicidio por la Bexar County Medical Examiner's Office, que concluyó que se trató de una “auto inmolación”.

Según reveló el periódico texano, la relación entre Santos-Aviles y Gonzales salió a la luz tras filtraciones de un extrabajador del equipo del congresista. Ambos estaban casados con otras personas.

Aviles aseguró que, cuando supo del amorío, envió mensajes de texto a Gonzales y a miembros de su equipo informándoles que estaba al tanto de la relación y que tenía intención de hacerla pública.

“Cuando eso ocurrió, la convirtieron en la oveja negra”, sostuvo. “Cortaron la comunicación con ella. Le dieron un mes libre. Básicamente estaban tratando de empujarla a que se fuera… y que renunciara”.

El viudo describió a su esposa como una funcionaria “impulsada” y comprometida con su trabajo. “Ella estaba a cargo de 11 de los 23 condados” del distrito congresional de Gonzales, señaló. “Era condenadamente buena en lo que hacía”.

Asimismo, expresó que le molestaba que el congresista, padre de seis hijos, promoviera públicamente “valores familiares y morales cristianos… negando el hecho de que arruinó la vida de alguien”.

Tras la ruptura, la pareja se separó. Aviles indicó que el proceso de separación y la situación personal afectaron profundamente la salud mental de Santos-Aviles, madre de un niño de 8 años, y que en varias ocasiones ella manifestó que pensaba quitarse la vida.

El congresista Tony Gonzales, que busca la reelección en las próximas primarias republicanas del 3 de marzo y cuenta con el respaldo público del presidente Donald Trump, ha negado las acusaciones.

Su rival en la contienda interna, Brandon Herrera, creador de contenido en YouTube y fabricante de armas conocido como “The AKGuy”, pidió ayer martes la renuncia del legislador.

“Este es un comportamiento completamente inaceptable para cualquier persona y más aún un miembro del Congreso. Tony debe renunciar”, escribió Herrera.

Hasta ahora, el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. El partido controla la mayoría con un estrecho margen frente a los demócratas.