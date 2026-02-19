Von der Leyen visitará Groenlandia en marzo tras la crisis con EE.UU.

"Puedo confirmar que la presidenta Von der Leyen visitará la región ártica, lo que también incluirá Groenlandia. La visita debería tener lugar en marzo, pero por el momento no tenemos una fecha exacta ni más detalles que compartir", dijo este jueves la portavoz comunitaria, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.

La visita se realizará tras un inicio de año marcado por tensiones entre la UE y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con tomar el control de Groenlandia y posteriormente amagara con imponer más aranceles a varios países europeos que enviaron oficiales adicionales al territorio.

Tras una reunión en Davos (Suiza) el pasado mes de enero entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se acordó que la Alianza se implicara más en la seguridad del Ártico, lo que desactivó la escalada de tensiones.

En concreto, se creó el ‘Centinela del Ártico’ (‘Arctic Sentry’), una iniciativa de vigilancia reforzada que presentó el mando militar de la OTAN y que recibió el respaldo unánime de los ministros aliados.

La última visita de Von der Leyen a Groenlandia se produjo hace casi dos años, en marzo de 2024, cuando la mandataria europea participó en la inauguración de la Oficina de la Unión Europea (UE) en la capital, Nuuk, donde junto a la primer ministra danesa, Mette Frederiksen, firmó dos acuerdos de cooperación por un total de casi 94 millones de euros.

La mandataria europea reafirmó, en plena crisis con EE.UU. el pasado mes de enero, que los groenlandeses "pueden contar con la UE" y se refirió también al "impulso de inversión europea en Groenlandia" para apoyar a la economía e infraestructuras locales.

El líder de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió este mes de que, pese al fin de la crisis, Trump mantiene su deseo de hacerse con el control de la isla, un territorio autónomo danés que el mandatario estadounidense reclama para competir con China y Rusia en el Ártico.