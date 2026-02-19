Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,53 % ante la tensión entre EE.UU. e Irán

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino: el selectivo S&P 500 restaba un 0,45 % y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,64 %.

Las acciones de Walmart subieron un 2 % después de que los últimos resultados empresariales de la compañía superaran las expectativas de los analistas.

Los ojos de los expertos también estaban en los futuros del West Texas Intermediate (WTI), que subían esta mañana un 1,38 % para cotizar por encima de los 66 dólares por barril, impulsados ​​por el refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio ante un posible ataque contra Irán.

El Ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron en las últimas horas la cadena CNN y el diario The New York Times.

Los inversores también estudian los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico, que hoy apuntó que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 32,6% en diciembre de 2025 respecto al mes anterior, hasta situarse en 70.300 millones de dólares, y cerró el año con una disminución interanual de solo el 0,2%.