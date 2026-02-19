Walmart gana 22.270 millones en 2026, un 10,5 % más interanual

La compañía, vista como un termómetro del consumo en EE. UU., obtuvo también una facturación total el curso pasado de 713.163 millones de dólares, un aumento del 4,7 % interanual.

Esto significa que, por primera vez, Amazon superó a Walmart como el mayor minorista en ingresos anuales, ya que la compañía tecnológica registró 716.900 millones en ventas en su año fiscal más reciente.

No obstante, el canal financiero CNBC señala que ambas empresas no son una comparación exacta, ya que Amazon obtiene una parte considerable de sus ingresos de la computación en la nube y otros servicios tecnológicos.

En cuanto a sus datos trimestrales, relativos al período que culminó en diciembre, Walmart registró un beneficio neto de 4.392 millones de dólares, una descenso del 19 % con respecto al mismo trimestre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el año fiscal en curso, Walmart prevé un aumento de las ventas netas de entre un 3,5 % y un 4,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El ritmo de cambio en el comercio minorista se está acelerando. Es emocionante. Y nuestros resultados financieros demuestran que no solo estamos adoptando este cambio, sino que lo estamos liderando", destacó hoy en un comunicado John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart.

Las acciones de la compañía han subido alrededor de un 22 % durante el último ejercicio y alrededor de un 14 % en lo que va de año.

Esta mañana, las acciones de Walmart bajaban más de un 1 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.