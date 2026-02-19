Zimbabue empieza a administrar lenacapavir para prevenir contagios por VIH en el país

“Nos reunimos aquí para lanzar lenacapavir, una opción inyectable de acción prolongada para la prevención del VIH, y para demostrar nuestro compromiso de proteger la vida y erradicar el sida como amenaza para la salud pública”, dijo el ministro de Salud, Douglas Mombeshora, en un acto oficial.

Durante su discurso en Epworth, una comunidad a las afueras de Harare, capital de Zimbabue, Mombeshora enfatizó que el lenacapavir no reemplaza las opciones existentes de prevención del VIH, sino que las complementa.

El programa, que está financiado por los Estados Unidos y el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, estará dirigido a unas 46.000 personas con alto riesgo de contraer el VIH y se administrará de forma gratuita en 24 centros de todo el país.

El medicamento es un inyectable subcutáneo que se aplica una vez cada seis meses y cuenta con una efectividad del 96 % en la prevención de contagios de VIH y ha sido desarrollado por científicos estadounidenses de la biofarmacéutica Gilead Sciences.

Las autoridades sanitarias de Zimbabue indicaron que con dos inyecciones anuales se elimina la necesidad de tomar pastillas preventivas a diario, así como el estigma asociado.

“La prevención debe integrarse en la vida real. Si una solución sanitaria es demasiado compleja, exigente o visible, la gente simplemente no la usará. Por eso es importante la innovación en la prevención”, agregó el ministro.

Según los últimos datos disponibles de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), Zimbabue tiene alrededor de 1,3 millones de personas viviendo con el virus, de una población de 16,9 millones de habitantes y una prevalencia en torno al 9,8 % entre personas de 15 a 49 años.

ONUSIDA afirmó en 2025 que el país africano ha alcanzado los objetivos globales del 95-95-95, es decir, que el 95 % de las personas que conviven con el VIH son conscientes de su estado, al menos un 95 % reciben tratamiento y un 95 % tienen supresión viral.

Zimbabue figura entre los países de mayor prevalencia de VIH en África, aunque las nuevas infecciones han disminuido de forma significativa en la última década, con reducciones de alrededor del 80 % entre 2010 y 2025 que se atribuyeron a la ampliación de las pruebas, el tratamiento antirretroviral y otras intervenciones de prevención.