Acciones de prestamista Blue Owl Capital caen más de un 5 % por segundo día consecutivo

Nueva York, 20 feb (EFE).- Las acciones de Blue Owl Capital, el gigante de los préstamos privados, bajan más de un 5,5 % por segundo día consecutivo tras el anuncio de la compañía de un cambio en la forma en que los inversores pueden retirar su dinero de uno de sus fondos, lo que generó nuevas preocupaciones sobre posibles problemas en el sector del crédito privado.