20 de febrero de 2026 - 12:05

Acciones de prestamista Blue Owl Capital caen más de un 5 % por segundo día consecutivo

Nueva York, 20 feb (EFE).- Las acciones de Blue Owl Capital, el gigante de los préstamos privados, bajan más de un 5,5 % por segundo día consecutivo tras el anuncio de la compañía de un cambio en la forma en que los inversores pueden retirar su dinero de uno de sus fondos, lo que generó nuevas preocupaciones sobre posibles problemas en el sector del crédito privado.

Por EFE

Ayer, Blue Owl Capital cayó un 5,9 % al cierre; mientras que 10 minutos después de la apertura de Wall Street de hoy, las acciones bajaban un 5,64 %.

La gestora de activos alternativos y del mercado privado anunció una venta de 1.400 millones de dólares en activos de préstamos pertenecientes a tres de sus fondos de deuda privada.

La mayor parte de la venta provino de un fondo de crédito privado semilíquido comercializado para inversores minoristas estadounidenses, llamado Blue Owl Capital Corporation II, que dejará de ofrecer opciones de reembolso trimestrales a los inversores.

Según anota CNBC, esto reaviva el debate sobre si la tensión estaba comenzando a resurgir en uno de los sectores de mayor crecimiento de Wall Street.

