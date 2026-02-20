Al menos un muerto en el ataque israelí contra el mayor campo palestino del Líbano

El bombardeo tuvo como objetivo un inmueble que había sido alquilado recientemente como cocina para la distribución de ayuda alimentaria, si bien antes era usado por "las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

En Ain el Helu, al igual que en otros de los doce campamentos de refugiados palestinos ubicados en territorio libanés, existe una amalgama de fuerzas conformada por miembros de las diferentes milicias y grupos con presencia en su interior, y que pretende evitar el estallido de choques internos entre ellas.

Según la ANN, el bombardeo de dron de este viernes también causó daños materiales a edificios cercanos.

Por su parte, el Ejército israelí aseveró que la acción estuvo dirigida contra un cuartel desde el que operaban integrantes del movimiento islamista palestino Hamás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado noviembre, otro bombardeo del Estado judío contra el mismo campo de refugiados mató a trece personas y la versión israelí también apuntó a que el objetivo fue un centro de entrenamiento perteneciente a Hamás, un extremo negado por esta formación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque desde el alto el fuego de 2024 en el Líbano la mayoría de los ataques israelíes aún en marcha están dirigidos contra el grupo chií libanés Hizbulá, también son atacados de tanto en tanto objetivos de milicias palestinas.