Anulan condena al exministro peruano Daniel Urresti por el asesinato de periodista en 1988

Urresti, un general retirado del Ejército que fue ministro del Interior en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala (2006-2011) y luego dos veces candidato presidencial en 2016 y 2021, quedará en libertad tras haber pasado cerca de tres años en prisión.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al 24 de noviembre de 1988, cuando Urresti era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho, la más convulsa del conflicto armado interno (1980-2000) contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Ese día, Bustíos fue emboscado en un paraje rural mientras se encontraba investigando el asesinato de una mujer presuntamente cometido por Sendero Luminoso, y tras el ataque su cuerpo fue destruido con una granada.

En una primera sentencia emitida en 2018, Urresti fue absuelto de la acusación por el asesinato de Bustíos, pero en segunda instancia dictada en 2019 se ordenó repetir el juicio, y en 2023 fue condenado a 12 años de prisión como autor mediato del crimen contra el periodista.

Ahora, el fallo emitido este viernes por el Tribunal Constitucional, que solo podría ser revertido en instancias internacionales, dio validez al primer fallo al considerar que Urresti fue condenado por delitos que ya habían prescrito y señalar que las disposiciones del Estatuto de Roma (1998) no son aplicables de manera retroactiva.

Juanita de Urresti, esposa del exministro y actual candidata a senadora, celebró en redes sociales el fallo del Tribunal Constitucional al señalar que, "después de tres años de una lucha legal intensa, la Justicia finalmente ha prevalecido".

"Nunca debió ser condenado. Fue víctima de una sentencia vergonzosa, plagada de irregularidades e injusticias que hoy salen a la luz. Se le condenó únicamente por el dicho no corroborado de una testigo que apareció 25 años después de los hechos y que, según informes policiales, habría pertenecido a Sendero Luminoso", manifestó la esposa.

Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, Urresti había intentado acogerse sin éxito a la amnistía aprobada por el actual Congreso y el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte para policías, militares y civiles que estén condenados o procesados por delitos cometidos en el combate a Sendero Luminoso y el MRTA.

Además de ministro, Urresti también fue congresista entre 2020 a 2021, candidato a la Presidencia de Perú en 2016 y 2021, y candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana en 2018 y 2022.