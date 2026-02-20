APM y EFE promoverán un sello para identificar contenidos en los que haya intervenido IA

Lo ha hecho en el Foro de la Nueva Comunicación, organizado por Nueva Economía Fórum, en presencia del presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, que ha confirmado su voluntad de contribuir a crear un "ecosistema periodístico más sano" y su apoyo a esta iniciativa que busca "dar visibilidad a los productos de la IA, y especialmente de la IA generativa".

Pese a que la Unión Europea está trabajando en una ley que regulará el uso de la IA en los medios con unos elementos identificativos comunes para todos los países miembros, y se prevé que el proyecto se apruebe en seis meses, Rey ha considerado que "no deberíamos esperar ni seis días para dar ese paso".

"Creemos que más allá del pie de foto, debería haber una forma clara y eficaz de identificar cualquier producto periodístico en el que haya intervenido esta herramienta. Esperaremos a conocer cuál es el formato que aprueba Europa, pero el compromiso de impulsarlo, promoverlo y explicarlo para implicar a todos los medios españoles queda sellado aquí mismo y en presencia del presidente de la Agencia EFE”, ha subrayado la periodista.

La APM y EFE apuestan, según ha dicho Rey, por que los contenidos en los que haya intervenido la IA incorporen un logotipo en una esquina, un marco de un color determinado o algún elemento que los identifique sin dar opción a duda.

Además, Rey ha apelado a la "implicación" de los directores de los medios españoles "en un compromiso de transparencia" para que el uso de la inteligencia artificial no dañe la credibilidad periodística.

"La inteligencia artificial despierta recelos entre la mayoría de los periodistas, y con razón. Los veteranos se resisten y los jóvenes se lanzan a experimentar. Y solo juntos encontraremos el término medio: el uso racional y eficaz”, ha apostillado.