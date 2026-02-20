Brasil dice que revés judicial a los aranceles de Trump "fortalece la relación con EE.UU."

"Es una decisión importante" que "fortalece la relación comercial entre Brasil y EE.UU.", afirmó a los periodistas el vicepresidente y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, en Brasilia.

Alckmin, uno de los coordinadores de las negociaciones abiertas con la Administración Trump, señaló que cualquier tipo de resarcimiento derivado del dictamen del Supremo estadounidense será "un asunto empresarial" que dependerá de las compañías afectadas.

Asimismo, pidió "cautela" ante el anuncio del dirigente republicano de imponer un arancel global del 10 % dentro de tres días, pero ahora amparado en otra ley.

El Supremo declaró que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 invocada por Trump para justificar su guerra comercial.

Sin embargo, el mandatario adelantó, tras el revés judicial, que apelará a la Ley de Comercio de 1974.

En este sentido, el vicepresidente brasileño afirmó que esperan conocer los detalles de esa nueva tarifa aduanera porque "existen muchas dudas" sobre su alcance.

No obstante, insistió en que Brasil "siempre" ha mostrado su disposición a dialogar con Estados Unidos y recordó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene previsto reunirse en Washington con Trump en marzo para consolidar el deshielo de la relación bilateral.

EE.UU. llegó a imponer aranceles de hasta el 50 % a los productos brasileños en represalia por el juicio que terminó con una condena de 27 años de cárcel para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, a partir de un encuentro informal en los pasillos de la ONU, en septiembre pasado, Lula y Trump dieron inicio a un diálogo fluido que culminó con la retirada de una parte importante de los aranceles a las importaciones brasileñas.

Con todo, aún había ciertos productos del país suramericano, como el café soluble, sobre los que pesaba una tarifa aduanera del 50 %.

En este contexto, Alckmin dijo que las negociaciones con EE.UU. continúan y que confía en que de ellas salga "más comercio, más inversiones recíprocas y más crecimiento" para las economías de ambos países.

"Esperamos poder avanzar más", expresó el vicepresidente.