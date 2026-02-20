Costa Rica fortalecerá diálogo con EE.UU. para un comercio bilateral "libre y comprensivo"

En un comunicado, el Comex indicó que le brindará seguimiento a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, así como cualquier otra medida o mecanismo que pueda tener algún impacto en las exportaciones nacionales a dicho mercado.

"Notificaremos de forma inmediata a los exportadores y a la opinión pública sobre cualquier disposición que emane de la administración estadounidense. De igual forma, seguiremos fortaleciendo el diálogo con los Estados Unidos para impulsar un comercio bilateral libre y comprensivo que beneficie a ambas naciones", cita el boletín de prensa.

El ministerio destacó que Costa Rica -a la que la Administración Trump había impuesto aranceles del 15 %- ha mantenido por varios meses un diálogo "prudente y productivo" con las autoridades estadounidenses reafirmando el papel del país como un "socio estratégico y como suplidor seguro y resiliente".

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió este viernes una resolución en la que declara la improcedencia de los aranceles establecidos por la Administración de ese país a ciertos productos importados utilizando como sustento la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Según explicó el Comex, tras la emisión de esta resolución, y una vez que las autoridades estadounidenses implementen las instrucciones operativas correspondientes, la oferta exportable costarricense continuará rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR).

Sin embargo, Trump anunció tras la decisión del Tribunal Supremo que impondrá "dentro de tres días" un arancel global del 10 % amparado en una ley de 1974.