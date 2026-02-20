Cuatro años de guerra en Ucrania han costado 6.600 millones de euros a la neutral Suiza

Unos 900 millones de francos (985 millones de euros) provinieron de organismos oficiales de cooperación internacional y ayuda humanitaria.

Una partida importante ha sido la destinada a las labores de desminado en territorio ucraniano, para las que Suiza ha sufragado 100 millones de francos (110 millones de euros), lo que le convierte en uno de los principales contribuyentes en esta cuestión.

Suiza también se ha comprometido a tener una destacada contribución en las labores de reconstrucción de Ucrania, para las que ha previsto una inversión de hasta 5.000 millones de francos (5.400 millones de euros) entre 2025 y 2036.

El país centroeuropeo, tradicionalmente neutral, adoptó sin embargo en este conflicto una postura de apoyo a Ucrania y condena a Rusia que ha incluido imitar prácticamente todos los paquetes de sanciones (una veintena) de la Unión Europea contra Moscú.

Ello fue muy criticado por el Kremlin, que debido a ello ha rechazado todo papel mediador de las autoridades helvéticas en cuatro años, al menos hasta esta semana, en la que aceptó reunirse con ucranianos y estadounidenses en Ginebra.