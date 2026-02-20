Detenido en Madrid al "peligroso" líder de la banda criminal colombiana 'Los Shottas'

La Policía Nacional informó en un comunicado de la detención de este fugitivo, con una trayectoria criminal de 17 años y que tenía bajo su mando a alrededor de 380 integrantes de esta organización criminal que opera en Buenaventura, la principal ciudad portuaria del Pacífico colombiano.

Este fugitivo era considerado coordinador de actividades delictivas de 'Los Shottas', una de las dos grandes bandas que controlan Buenaventura, encargadas del contrabando, narcotráfico y de numerosos asesinatos y extorsiones en esta ciudad.

Los agentes de la Policía española iniciaron las gestiones para localizarle al tener conocimiento de que estaba siendo buscado, y lograron detenerle en la mañana de este viernes y ponerle a disposición judicial para su extradición.

La Policía Nacional destaca que esta actuación es fruto de la colaboración policial internacional y gracias a la integración del Cuerpo en el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado (GCO), la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia (Dirección de Investigación Criminal), el grupo policial Greco de la Policía Nacional de Buenaventura e Interpol.

