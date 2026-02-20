Detenidos dos menores en el norte de Francia por planear un atentado con explosivos

Según confirmó al diario Le Parisien la Fiscalía Nacional Antiterrorista, los arrestos tuvieron lugar el martes, bajo cargos de asociación de malhechores con vistas a cometer un crimen y de fabricación de explosivos relacionada con el terrorismo.

Los jóvenes tenían en mente, en particular, atacar un frecuentado centro comercial de la ciudad de Lille.

Las conversaciones recuperadas por la policía de los dispositivos de los menores indican también planes de atentar contra una sala de conciertos.

Incluso se encontró una foto de uno de los sospechosos señalando a la sede del Consejo Regional de la región de Hauts-de-France.

Uno de los dos arrestados, según la investigación, era un joven radicalizado que ya había comenzado a fabricar un explosivo tipo TATP, muy inestable y que usan organizaciones yihadistas, para hacer pruebas.