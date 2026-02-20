Diplomáticos de EE.UU. se reúnen con un representante del Vaticano para hablar sobre Cuba

La Embajada de EE.UU ante la Santa Sede informó en su cuenta de la red social X de la visita de Hammer a Roma "para discutir con el Vaticano y los socios latinoamericanos del Vaticano el apoyo de la Administración Trump a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad".

Los diplomáticos estadounidenses también mantuvieron otro encuentro con embajadores ante la Santa Sede de varios países latinoamericanos como México, Guatemala, Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, con quienes hablaron sobre "cómo trabajar juntos y con la Iglesia para apoyar el deseo del pueblo cubano de tener oportunidades económicas y libertad".

Además, Hammer y Burch se vieron con representantes de Cáritas Internacional, con quienes dialogaron sobre "cómo la Administración Trump está apoyando directamente al pueblo cubano al entregar ayuda humanitaria a través de la Iglesia Católica".

La relación entre Estados Unidos y Cuba, que vive su peor crisis en décadas, se encuentra en un punto de máxima tensión por el bloqueo energético impuesto por la Administración de Donald Trump sobre la isla, al amenazar con aranceles a quienes suministren crudo al país caribeño.

El papa León XIV ha pedido recientemente a Washington y La Habana "un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano".

Este viernes recibió en audiencia al obispo de Guantánamo y Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo, aunque no han trascendido detalles del encuentro.

Los obispos cubanos debían realizar la tradicional visita 'ad limina', que realizan los episcopados de todo el mundo al Vaticano cada cinco años, pero se han visto obligados a anularla debido a la situación de carestía de combustibles en la isla.