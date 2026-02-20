Diputados antichavistas dicen que se resolverán "muchos casos" no contemplados en amnistía

La diputada Nora Bracho, miembro del grupo, aseguró en una conferencia de prensa que, en la comisión especial creada para asegurar el cumplimiento de la ley, "se resolverán muchos casos que no están" señalados en la normativa, la cual representa, a su juicio, el inicio de un trabajo de "reconstrucción, reencuentro y de paz".

Bracho afirmó que la comisión se dividirá en "áreas específicas" y revisará "caso por caso" de los registrados durante el proceso de consulta pública de la ley, en el que hubo encuentros con familiares de presos políticos, cuando, aseguró, se construyó una "buena data".

"A todos los presos políticos, esta ley es para ustedes, para que se abran las puertas de las cárceles de Venezuela y para que vuelvan a la libertad y al encuentro familiar, al encuentro con los suyos", expresó la opositora, para quien estos días son "importantes" para estas personas.

El diputado Stalin González insistió en que la ley "no cierra la puerta" a que se revisen "los casos que no están previstos".

En ese sentido, explicó que la comisión se encargará también de "atender, dar seguimiento y buscar una salida" a esos casos, entre ellos, según el grupo, de trabajadores de los sectores petrolero y eléctrico y de industrias básicas.

La Ley de Amnistía fue aprobada el jueves por unanimidad en el Parlamento y presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación y pidió "celeridad" a la comisión para revisar los casos "no contemplados" en la legislación.

La ley, en teoría, cubre el período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 "hechos" desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

En su artículo 15, la legislación establece la creación de esta comisión de seguimiento con la tarea de implementar "mecanismos" para cumplir la ley.

Además, puede recomendar a otros organismos del Estado la adopción de "medidas alternativas" en casos evaluados por la comisión.

Este viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que entregará a la comisión especial una lista con 232 casos para que sean incluidos en la amnistía.