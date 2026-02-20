Ecologistas piden a la Justicia que imponga a TotalEnergies una reducción de emisiones CO2

En un procedimiento civil de dos días finalizado este viernes ante el Tribunal Judicial de París, que emitirá su sentencia el próximo 25 de junio, Sherpa, Notre Affaire à Tous, France Nature Environnement ZEA y el Ayuntamiento de la capital reclamaron al gigante energético francés que suspenda todos sus planes de exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo.

Además, sobre la base de la trayectoria para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para mediados de siglo, instaron al tribunal a que obligue a la empresa a que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero del gas y del petróleo que produce y vende a sus clientes, y eso con objetivos de recortes para 2030 y 2050 bajo la amenaza de sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Las asociaciones querellantes se amparan en una ley francesa de 2017 que establece un deber de vigilancia que las grandes empresas tienen que definir para identificar riesgos y prevenir que sus actividades o las de sus filiales acarreen graves daños a los derechos humanos, las libertades, la salud y la seguridad de las personas o el medioambiente.

Sobre la base de esa ley, argumentan que la estrategia de TotalEnergies está en total contradicción con la trayectoria necesaria para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 grados y por tanto infringe ese deber de vigilancia en el terreno climático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aurélien Hamel, director general de la estrategia y el desarrollo sostenible de TotalEnergies, señaló ante el tribunal que el plan de salvaguarda "es una norma de comportamiento" y que cuando elaboraron el primero examinaron los riesgos medioambientales sobre los que pueden tener un control directo, y puso como ejemplos impedir incendios o fugas en sus instalaciones o poner los medios para atajarlos en caso de que se produzcan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hamel añadió que al escapar al control directo de la empresa, el riesgo climático no puede entrar en el deber de vigilancia.

Cuando una juez del tribunal le indicó que su informe de sostenibilidad es mucho más detallado e incluye entre otras cosas los objetivos del Acuerdo de París, el director general respondió que por razones de transparencia, en particular de cara a los accionistas, allí tienen que ser exhaustivos en sus objetivos, aunque luego la dirección es libre para tomar las medidas para alcanzarlos.

Y cuando la magistrada le preguntó si eso significa que, a diferencia de lo que ocurre con el plan de vigilancia, no hay un compromiso con el informe de sostenibilidad, su respuesta fue que "no desde el punto de vista jurídico", pese a que añadió que en cualquier caso su contenido tiene consecuencias, en particular para los inversores.

El investigador Paul Mougeolle, que intervino en nombre de los querellantes, se refirió repetidamente a que la jurisprudencia internacional de los últimos años ha mostrado que los poderes públicos, incluida la justicia, "tiene la obligación de proteger el clima".

Mougeolle afirmó que lo que se exige a TotalEnergies no es "un cambio abrupto de la noche a la mañana", ni "una revolución", ni "que salven el planeta, sino que asuman su parte".

Preguntado por qué habían atacado en concreto a TotalEnergies, el representante de las asociaciones ecologistas reconoció que había otras compañías susceptibles, pero que "por consideraciones pragmáticas" había que elegir dada la complejidad jurídica de la argumentación y optaron por esta porque es "una empresa emblemática" que tiene un impacto "innegable" en el cambio climático.