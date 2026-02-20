EEUU permite que opere la petrolera serbia NIS mientras se negocia venta de acciones rusas

La ministra serbia de Minería y Energía, Dubravka Djedovic Handanovic, informó en un comunicado de que Estados Unidos prorrogó por 30 días, hasta el 20 de marzo, la licencia para que la empresa pueda operar.

"NIS puede continuar suministrando petróleo crudo, procesarlo en la refinería de Pancevo y seguir abasteciendo regularmente el mercado con derivados del petróleo", señaló la ministra.

Añadió además que mantendrá conversaciones con la parte rusa y que la próxima semana viajará a Washington, donde continuarán los "esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución a las sanciones contra NIS".

Rusia posee el 56,1 % de NIS a través de las compañías Gazprom Neft y Gazprom, mientras que el Gobierno de Serbia controla el 29,9 % y el resto está en manos de accionistas minoritarios.

EEUU ha dado de plazo hasta el 24 de marzo para que Rusia abandone el accionariado, como parte de las sanciones a la industria petrolera rusa para evitar que sus ingresos financien la invasión de Ucrania.

Djedovic Handanovic subrayó que no hubo desabastecimiento en el mercado y que lo peor de la crisis ya se ha pasado.

La compañía petrolera serbia, la única en el país dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, cuenta con más de 400 estaciones de servicio en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.