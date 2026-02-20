El aceite de palma indonesio queda exento de aranceles en EE.UU. tras acuerdo comercial

Este producto, en cambio, fue uno de los principales escollos en las negociaciones que Indonesia y la Unión Europea (UE) mantuvieron durante una década hasta sellar el pasado septiembre su tratado de libre comercio, debido a las restricciones que el bloque comunitario le impone por su impacto en la deforestación.

El aceite de palma se encuentra entre los 1.819 bienes indonesios -entre ellos también productos textiles y componentes electrónicos y aeronáuticos- cuya importación EE. UU. no gravará tras el nuevo pacto comercial, explicó el ministro de Asuntos Económicos del país asiático, Hartato Airlangga, durante una rueda de prensa desde Washington.

Indonesia y Malasia son los mayores productores del mundo de aceite de palma, utilizado para la fabricación de una amplia gama de productos, desde cosméticos a alimentos.

El acuerdo comercial entre Estados Unidos e Indonesia fue sellado durante la visita de Prabowo a Washington esta semana para asistir ayer a la primera reunión de la Junta de Paz promovida por Trump para resolver conflictos mundiales, con el foco inicial en Gaza.

Ambos países explicaron que EE.UU. mantendrá en el 19 % los aranceles para el resto de productos que importe desde la principal economía del Sudeste Asiático, rebajados desde el 32 % en julio.

Según la Administración estadounidense, el pacto elimina las barreras arancelarias para más del 99 % de productos que la potencia exporta a Indonesia.

El acuerdo incluye también compras de productos estadounidenses por parte de Indonesia por valor de 33.000 millones de dólares y contempla cooperación en minerales críticos y tierras raras, en un contexto global marcado por los esfuerzos por reducir la dependencia hacia China en esta industria.

Ambos países también firmaron al menos 11 memorandos de entendimiento (MoU), en áreas como semiconductores y minerales estratégicos.