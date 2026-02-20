El BBVA y un expresidente del banco serán juzgados por cohecho y revelación de secretos

La Audiencia Nacional rechazó este viernes todos los recursos y confirmó el procesamiento decidido por el juez Manuel García Castellón, que afecta a 13 personas entre directivos de la entidad financiera y mandos policiales.

El caso se refiere a la contratación por parte del banco de empresas vinculadas al antiguo comisario de policía José Manuel Villarejo para realizar encargos de vigilancia supuestamente ilegales entre 2004 y 2016.

En línea con la Fiscalía Anticorrupción, el tribunal avala el argumento de García Castellón de que no era creíble el desconocimiento de los hechos investigados que alegaba el banco.

La audiencia considera que el sistema del banco para prevenir delitos no era eficaz, ya que dejaba al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección, que son los que, según todos los indicios, habrían cometido "los delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio del BBVA".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En relación con González, el tribunal indica que alguno de los contratos con la empresa Cenyt investigados fueron ordenados por él, "que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Audiencia Nacional estima que cabe entender que González participó en los delitos de cohecho y revelación de secretos imputados, y que sabía que la información que Cenyt había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos se hizo "sin respetar la legalidad" y sirviéndose de funcionarios policiales.

Fuentes cercanas a González señalaron a EFE que "asume la decisión" de la audiencia "con tranquilidad", y que en el juicio oral tendrá la oportunidad de "esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia".

El banco requirió una serie de servicios, entre ellos seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos o averiguación de patrimonio de personas, entre ellas empresarios, abogados o periodistas, a partir de 2004.

Villarejo, con un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse, gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y bases reservadas de datos, según la causa judicial.

BBVA es uno de los grandes grupos financieros españoles, con una importante presencia internacional. Obtiene más de la mitad de sus beneficios anuales en México.

En 2025, ganó el récord de 10.511 millones de euros (unos 12.370 millones de dólares) en el conjunto de los mercados donde trabaja, un 4,5 % más en un año.