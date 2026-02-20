El campo sirio para familiares del EI en Al Hol queda "prácticamente vacío", según ACNUR

El representante de ACNUR en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, explicó en su cuenta de X que la organización apoyó el jueves la repatriación de 191 iraquíes residentes en Al Hol a su país de origen, mientras que este viernes fueron traslados a sus zonas varios desplazados sirios.

"Con esta repatriación y con el regreso hoy de diversas familias vulnerables sirias respaldadas por ACNUR y sus socios, el campamento de Al Hol estará ahora prácticamente vacío", señaló.

Alrededor de 23.000 personas, la gran mayoría de ellos mujeres y niños, vivían en Al Hol hasta que el pasado enero un estallido de violencia provocó la huida de las fuerzas kurdosirias que lo custodiaban y permitió la fuga de muchos de sus habitantes, confirmó entonces su directora, Jihan Hanna.

Las infames instalaciones pasaron posteriormente a manos de las autoridades centrales sirias, que esta semana ya habían trasladado a varios cientos de residentes que aún permanecían en su interior al campo de Aq Burhan, en la provincia nororiental de Alepo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jueves mismo, Save the Children alertó del impacto que tendrá en las vidas de miles de niños el cierre de Al Hol, de donde dijo que se habían ido el 70 % de sus residentes en las últimas semanas, sin que en muchos casos se sepa a dónde ni cómo.