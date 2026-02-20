El crudo Brent sube un 0,14 % y consolida los 70 dólares, máximos desde el pasado agosto

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,10 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres respecto a la última negociación, cuando acabó en 71,66 dólares. Este precio es el más alto desde agosto de 2025, hace más de siete meses.

En esta jornada el precio del barril alcanzó los 72,34 dólares, su máximo intradía.

El Brent ha mantenido el nivel de cotización de la jornada pasada después de que el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, afirmara este viernes que existe la posibilidad de que Irán y Estados Unidos cooperen en el sector petrolero y gasístico de Teherán si se cierra un acuerdo nuclear entre los dos rivales.

Después de repuntar más de un 4 % este miércoles y superar la barrera de los 70 dólares por barril, en esta semana, el precio del barril ha pasado de los 67,75 dólares hasta los 71,76, una subida del 5,92 %. En lo que va de año, la subida es del 17,93 %.

Irán y Estados Unidos reanudaron negociaciones nucleares el 6 de febrero en Omán y celebraron una segunda ronda el martes pasado en Ginebra en la que se produjeron avances, pero aún se encuentran lejos de cerrar un acuerdo.

El principal temor del mercado reside en el impacto que una eventual intervención militar estadounidense en Irán podría tener en el suministro de crudo procedente del país, uno de los principales productores de petróleo del mundo.

En este sentido, la mayor preocupación se localiza en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico en el Golfo Pérsico controlado por Irán por el que transita cerca de un 20 % del flujo marítimo de petróleo global y que, en caso de cerrarse, los expertos vaticinan que el petróleo podría llegar a alcanzar los 100 dólares por barril.

Al mismo tiempo, el mercado continúa a la espera de conocer la decisión que tomará la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) sobre si reanudar o no su plan de incrementos de producción a partir de abril, tras haber pausado las subidas en el primer trimestre de 2026 ante la posibilidad de un escenario de exceso de oferta.

Por otra parte, la jornada viene atravesada por la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de invalidar parcialmente la política arancelaria de Trump, si bien éste ha indicado que tomará medidas para mantener los gravámenes.