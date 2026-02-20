El DAX 40 sube un 0,87 % después de que Supremo de EE. UU. invalidase aranceles de Trump

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con un aumento del 0,87 %, hasta los 25.260,69 puntos, en comparación con los 25.043,57 puntos de la víspera.

El MDAX de las medianas empresas subió un 1,09 % hasta los 31.823,39 puntos.

El Supremo estadounidense falló este viernes que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

Por otro lado, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) de Alemania informó este viernes de que las exportaciones germanas alcanzaron en 2025 un valor de 1,563 billones de euros, un 0,9 % más que en el año anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alemania logró un superávit de 200.500 millones de euros en su balanza comercial de 2025, 42.400 millones de euros menos que en 2024, en unos doce meses en los que la economía germana volvió a tener a China como principal socio para el comercio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fabricante de automóviles Porsche ganó este viernes un 2,72 % hasta los 36,95 euros, mientras que la empresa textil Adidas ganó un 2,42 % hasta los 159,00 euros.

Por el contrario, la farmacéutica Bayer cayó un 4,36 % hasta los 43,60 euros y la tienda virtual Zalando cedió un 1,62 % hasta los 20,69 euros.