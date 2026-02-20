El Ejército de la RD del Congo y el M23 se acusan mutuamente de violar el alto el fuego

Las Fuerzas Armadas de la RDC aseguraron hoy en un comunicado en redes sociales que el M23 atacó sus posiciones en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, lo que -en su opinión- viola el alto el fuego sugerido por Angola en toda la región y que debía comenzar el pasado miércoles.

Sin embargo, el M23 explicó que desconocía esta propuesta y que "ni siquiera conocían el contenido" de la misma, tal y como declaró el secretario permanente del AFC/M23, Benjamin Mbonimpa.

El Gobierno de Kinsasa subrayó que los insurgentes atacaron posiciones militares en las localidades de Ihula y Bambo, en Kivu del Norte, así como en los mesetas altas de Fizi-Uvira y las localidades de Kahungwe, Kanga y Lugeje, en Kivu del Sur, donde "incendiaron cuatro viviendas y mataron en su domicilio" a un joven identificado como Matabishi Siston Azini.

"Estas incursiones recurrentes demuestran la voluntad del ejército ruandés y de sus auxiliares del AFC/M23 de torpedear el proceso de paz en curso. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo permanecen comprometidas a respetar el alto el fuego propuesto por el mediador angoleño", reza el comunicado del Ejército congoleño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los rebeldes, apoyados por Ruanda, acusaron en otros comunicado al Gobierno de la RDC de realizar "masacres" en Minembwe, Mikenge, Karingi y en las mesetas altas de Kivu del Sur, unas "trágicas violaciones" del alto el fuego y de los compromisos acordados con la mediación de Catar y Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"AFC/M23 observa con desencanto el desprecio característico del régimen de Kinsasa por la paz, el diálogo y el respeto de la palabra dada. Una postura tan irresponsable y belicista compromete gravemente cualquier perspectiva de paz duradera en la RDC", indicó el grupo.

El acuerdo alcanzado en Doha el 2 de febrero pasado incluía un alto el fuego en la ciudad de Uvira, en Kivu del Sur, de donde el M23 se retiró en diciembre después de tomarla en una rápida ofensiva.

El avance rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, ambos se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).