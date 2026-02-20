El euro se cambia por debajo de los 1,18 dólares mientras Trump sufre un revés arancelario

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1758 dólares, frente a los 1,1762 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1767 dólares. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1755 y 1,1780 dólares.

La Corte Suprema de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario republicano.

En respuesta, la Comisión Europea pidió este viernes a EE. UU. que reduzca los aranceles.

Por otra parte, la actividad industrial en Alemania, medida por el PMI manufacturero, subió en febrero más de lo esperado, según datos preliminares divulgados hoy por S&P Global, a la espera de que se publique el próximo lunes la confianza empresarial del instituto Ifo.

Alemania es el motor industrial de Europa y una producción elevada supone un aumento de sus exportaciones y de la demanda de euros, lo que se traduce en un fortalecimiento de la divisa europea.