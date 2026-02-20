El FMI destaca la resiliencia y el "crecimiento robusto" de la economía de Honduras

"La economía hondureña se mantiene resiliente, con un crecimiento robusto y una inflación dentro del intervalo de tolerancia del Banco Central de Honduras (BCH)", dijo el organismo en un comunicado que además destaca que los precios "favorables" de exportación y las remesas fortalecen las reservas internacionales.

La delegación del FMI, encabezada por Emilio Fernández Corugedo, señaló que la estabilidad macroeconómica ha impactado positivamente en la confianza de los mercados internacionales, lo que se refleja en una disminución constante de la prima de riesgo soberana en las últimas semanas.

Durante las reuniones iniciadas el lunes, las autoridades hondureñas se comprometieron a “sostener la estabilidad monetaria y financiera y la sostenibilidad fiscal”, así como a promover un crecimiento liderado por el sector privado, impulsar la inversión en infraestructura y atender “las necesidades sociales urgentes”, añadió el comunicado.

Las conversaciones se centraron en las políticas monetaria y cambiaria, con énfasis en el fortalecimiento institucional del BCH y en mejorar la asignación de divisas.

La misión del FMI también analizó con el Ejecutivo la evolución económica y su agenda de políticas, y evaluó medidas para aumentar la eficiencia del sector público y reasignar recursos del gasto corriente hacia la inversión pública y el gasto social, especialmente en salud.

Las autoridades hondureñas y el organismo coincidieron en la importancia de “una combinación de políticas coherente, prudente y bien coordinada, que incluya reformas estructurales bien secuenciadas, para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, así como para apoyar el crecimiento".

El Fondo destacó además el “diálogo abierto, transparente y productivo” con las autoridades de Honduras, y reiteró que su compromiso busca "avanzar" en reformas estructurales orientadas a impulsar un crecimiento inclusivo en el país.

Para el organismo, el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza sigue siendo “esencial” para generar confianza y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

También calificó como un “hito significativo” la presentación ante el Parlamento de una nueva Ley de Contratación Pública y advirtió sobre la necesidad de aplicar “reformas decisivas” en el sector energético para "mitigar riesgos fiscales" y liberar recursos en favor de la competitividad del sector privado.

El FMI instó, además, a una aprobación “oportuna” y a una implementación “eficaz” del marco contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), con el fin de salvaguardar la integridad del sistema financiero.

El ente financiero reiteró finalmente su disposición de mantener un “estrecho diálogo” con el Gobierno de Honduras a medida que avance en la implementación de su “ambiciosa agenda económica” en apoyo de la estabilidad macroeconómica del país.