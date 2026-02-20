El IICA y Ecuador presentan una política agropecuaria basada en seguridad alimentaria

La Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario 2025–2034 fue presentada como un instrumento estratégico que reconoce a la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria, la generación de empleo, el ingreso de divisas y la sostenibilidad ambiental del país.

"Junto al IICA construimos esta política como país, en conjunto con todos los productores de alimentos. Esta es la hoja de ruta que toca los puntos más importantes", afirmó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca ecuatoriano, Juan Carlos Vega.

Según explicaron las autoridades, el instrumento está organizado en diez ejes que integran productividad, calidad e inocuidad, acceso a mercados, servicios e infraestructura, sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos, financiamiento y seguros, innovación, educación y asistencia técnica, con un enfoque específico en la agricultura familiar campesina.

"Hoy presentamos una hoja de ruta estratégica para diez años. Una política que reconoce que el agro no es un sector más de la economía y precisamente, por la importancia que tiene el agro para el país, esta política fue construida con rigor", dijo el representante del IICA en Ecuador, Renzo Galgani.

La política contó con un proceso técnico y participativo que incluyó el mapeo de actores, espacios de diálogo con el sector productivo, el uso de información oficial y la incorporación de estándares internacionales, lo que garantiza su carácter medible, evaluable y alineado con los compromisos globales de Ecuador.