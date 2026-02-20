El izquierdista López Chau sube al tercer lugar en presidenciales de Perú, según encuesta

El sondeo, realizado en las zonas urbanas del país por la empresa privada CPI, señaló que López Chau recibe actualmente un 5,1 % de las preferencias, por detrás del 13,9% del exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga y el 7 % de la derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

López Aliaga, del partido Renovación Popular, y Fujimori, de Fuerza Popular, mantienen actualmente un duro enfrentamiento, con pronunciamientos formales y mensajes en redes sociales, mientras que López Chau registró el mayor ascenso en las preferencias, al pasar de un 1,8 % en noviembre al 5,1 % de febrero.

De esa manera, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería supera actualmente al empresario y ex gobernador regional César Acuña, del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), que recibe un 4,4 %, y al comediante Carlos Álvarez, del también partido derechista País para Todos, que tiene un 4 %.

El ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente encarcelado Martín Vizcarra (2018-2020), que representa al partido de centroderecha Perú Primero, registra un 3,2 %, y el empresario y legislador José Luna, del derechista Podemos Perú, un 3 %.

La emisora RPP resaltó que la medición refleja "una evolución variada" en las preferencias desde noviembre de 2025 "en un contexto de alta incertidumbre electoral" en Perú, ya que López Aliaga "mantiene una ventaja consistente, aunque su apoyo ha fluctuado ligeramente en los últimos meses".

El actual líder en las preferencias "ha experimentado un leve descenso" desde el 14,6 % que recibía en la segunda quincena de enero, mientras que Fujimori pasó de la caída a 6,6 % en enero, de un 7,6 % que tenía en noviembre, al actual 7 %.

El sondeo señaló, además, que hasta el momento "un significativo" 29,1 % de electores permanece indeciso y el 16,1 % afirmó que optará por el voto en blanco, nulo o viciado.

Según la ficha técnica, CPI realizó su encuesta a 1.300 personas de la población urbana nacional entre el 14 y el 18 de febrero pasado y el estudio tiene un nivel de confianza del 95,5 % y un margen de error de 2,7 %.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.