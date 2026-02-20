El PIB de EE.UU. creció un 0,4 % en último trimestre de 2025

Según la estimación publicada este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA), el PIB estadounidense creció en conjunto un 2,2 % en 2025, una moderación con respecto al incremento del 2,8 % del 2024, impulsado por aumentos en el gasto de consumo y la inversión.

Estos datos, publicados con retraso por el BEA debido al cierre del Gobierno federal que paralizó a la Administración central del país entre octubre y noviembre pasados, quedaron por debajo de las estimaciones en tasa anualizada de los analistas, que preveían una expasión trimestral anualizada cercana al 3 % y no del 1,4 %.

Minutos antes de darse a conocer el nuevo informe, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en su red Truth Social que este cierre, que duró un récord de 43 días con servicios paralizados y crisis en la industria aérea del país, "le costó al menos dos puntos de PIB".

Trump reiteró sus acusaciones contra los demócratas por, según afirmó, orquestar el pasado cierre y querer dañar la economía bajo su mandato una vez más con la actual paralización parcial que afecta solo al Departamento de Seguridad Nacional, que cumple hoy seis días sin visos de acuerdo de financiamiento en el Congreso.

El aumento del PIB entre octubre y diciembre del año pasado se debe principalmente a los aumentos del 3,8 % en la inversión y 2,4 % en el gasto de consumo, este último con una caída con respecto al 3,5 % del periodo anterior.

La desaceleración del PIB en el cuarto trimestre reflejó una disminución del 5,1 % en el gasto público y una caída del 0,9 % en las exportaciones.

Las importaciones, que se restan al cálculo del PIB, disminuyeron en un 1,3 %.

El gasto en defensa se redujo en un 10,8 % en el último trimestre del 2025, mientras que el gasto federal también cayó en un 16,6 %, después de crecimientos del 5,7 % y el 2,7 %, respectivamente.

El PIB, junto a la inflación y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

En su mensaje de este viernes, Trump volvió a reclamar una rebaja más agresiva de los tipos al presidente de la Fed, Jerome Powell, al que ha estado presionando por una bajada de las tasas desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

"¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS! ¡Powell, 'Tardón', es el PEOR!", insistió.