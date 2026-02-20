El PMA advierte del comienzo de una hambruna en Somalia similar a las de 2011 y 2022

En rueda de prensa telemática desde Roma para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, Smith alertó de una crisis de hambre en el contexto de una emergencia nacional por sequía decretada desde noviembre por el Gobierno somalí, además de un conflicto y una inseguridad que persisten.

A esto se une la falta de recursos del PMA, que tendrá que detener su asistencia alimentaria en Somalia "en unas semanas" si no se asegura nueva financiación urgente.

"Seguimos siendo el mayor actor humanitario en el país, pero ahora mismo solo podemos alcanzar a una de cada siete personas que lo necesitan", lamentó.

En un año, el PMA ha pasado de atender 2,2 millones de personas a 640.000, y su alcance se ha reducido de 64 a 42 distritos, debido a los recortes en la financiación.

El director para emergencias recordó que en 2022, donde vieron condiciones "muy similares", la hambruna se evitó "por poco" gracias a un gran apoyo internacional.

En la actualidad, casi dos millones de niños sufren desnutrición aguda y en el caso de 400.000 es severa, remarcó Smith.

Además, la situación ha provocado que solo en los últimos cinco meses, medio millón de personas estén desplazadas.

El Cuerno de África sufrió entre 2020 y 2023 la peor sequía de las últimas cuatro décadas, una falta de agua que dejó a Somalia al borde de la hambruna y con 6,6 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.

Durante la hambruna de 2010 a 2012, casi 260.000 personas murieron, de acuerdo a datos de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).