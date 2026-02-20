El primer evento en México de personas que se identifican con animales termina en fracaso

A pesar de que la convocatoria en redes sociales era a las 14:00 hora local (20:00 GMT) en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), al punto de encuentro acudieron decenas de medios de comunicación y centenares de curiosos, pero en ningún momento se vio rastro de algún 'therian', para decepción de los organizadores y de los asistentes.

En las últimas semanas en México el término 'therian', personas que se identifican o tienen una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano, ha llegado al internet y las redes sociales con fotografías y videos de personas que portan máscaras y disfraces de animales y hasta replican sus movimientos.

Con este primer evento público en la capital mexicana, se quería crear un espacio de "libre convivencia" para las personas identificadas como 'therians', explicó a EFE Levi Gallardo, uno de los organizadores de la reunión.

No obstante, lamentó el resultado final, que justificó porque las personas participantes se "están cohibiendo por la gente que hay, por la viralidad que tuvo el evento".

"Al tener esta viralidad, lo que la mayoría de ellos hicieron fue acercarse a nosotros y decir: 'oye, la verdad yo sí soy 'therian', no vengo caracterizado, quiero hacer las actividades, pero hay mucha gente", dijo Gallardo, quien no se identifica con este colectivo pero lo apoya "totalmente".

Su intención era "humanizar a los que no quieren ser humanizados", sentenció al lamentar que la mayoría de la sociedad percibe a los 'therians' como "alguien ajeno y feo", a pesar de que en su opinión es algo "muy común" que las personas puedan identificarse con algo que "no sea humano".

Entre los curiosos que se acercaron a la convocatoria cundía una sensación de decepción, como es el caso de Dante, estudiante de Filosofía en la UNAM, quien afirmó a EFE que le resultaba "bastante interesante" ver a un 'therian'.

A pesar del resultado, el joven subrayó que es "totalmente válido" si cualquier persona se siente identificado como un animal, por lo que defendió que deberían ser "respetados" con independencia de que sea una idea "distinta a la común".

Justo en la posición contraria, Diego, antiguo estudiante de Química, calificó de "horror" a este colectivo y se declaró "muy en contra" de los 'therians', y expresó su deseo de que la gente "no se lo tome en serio".

El movimiento 'therian' surgió en la década de los 90 del siglo XX, pero ahora alcanza su máxima popularidad gracias a redes como TikTok, Instagram o YouTube, donde estas personas, en su mayoría adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias de identidad animal.