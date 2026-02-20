El sindicato más grande de Bolivia se solidariza con trabajadores argentinos ante reforma

La COB, la central sindical más grande de Bolivia, expresó en un comunicado "su solidaridad firme, combativa e internacionalista con la clase trabajadora de la Argentina, hoy golpeada por un paquete de medidas que pretende arrancar derechos conquistados tras décadas de lucha, huelgas y sacrificio".

El ente sindical boliviano afirmó que rechaza "toda reforma disfrazada de modernización" que, en realidad, significa la "precarización" del trabajo, debilita a los sindicatos y busca "imponer el miedo para callar la protesta del pueblo".

La COB subrayó que los trabajadores argentinos "no están solos" y que comparten su lucha ante la reforma que impulsa el mandatario argentino, ya que "cuando atacan el salario, la estabilidad y la dignidad en un país, quieren abrir la puerta para atacar a toda América Latina".

El proyecto de ley modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciéndolas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce cambios en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que, según los sindicatos, perjudican a los trabajadores.

La iniciativa fue aprobada por el Senado el 12 de febrero, por 42 votos a favor y 30 en contra, con el apoyo de bloques opositores cercanos al Gobierno y de senadores de provincias cuyos gobernadores, sin ser oficialistas, terminaron respaldando el proyecto.

El debate pasó luego a la Cámara de Diputados, donde el texto original sufrió una modificación: la eliminación de un artículo sobre la reducción del salario en caso de licencia por enfermedad o accidente, que era rechazado por buena parte de la oposición.

El proyecto, con esa modificación, fue aprobado en la Cámara Baja en la madrugada de este viernes por 135 votos a favor y 115 en contra, tras una extensa sesión iniciada la tarde del jueves, en medio de protestas en los alrededores del Congreso y de una huelga general de 24 horas convocada por las centrales obreras.

Al haberse modificado el texto original, la iniciativa debe regresar al Senado, que podrá rechazar el cambio introducido en Diputados o avalarlo y convertir así definitivamente el proyecto en ley, para su posterior promulgación por parte del Ejecutivo.