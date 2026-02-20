Embajador de EE.UU. en Perú se reúne con nuevo presidente para ofrecerle su "mano franca"

Balcázar recibió a Navarro en el Palacio de Gobierno de Lima, donde según un mensaje de la Presidencia peruana, tuvieron una reunión que "permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región".

"Les ofrecemos nuestra mano franca", publicó Navarro en la red social X para acompañar una foto en la que da la mano a Balcázar.

El embajador estadounidense no precisó si mantendrá a Balcázar la invitación que le había realizado a su predecesor, el derechista José Jerí, para participar en la cumbre de líderes latinoamericanos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará el 7 de marzo en Miami.

En redes sociales, Navarro había abogado por la continuidad de Jerí en el cargo al criticar las mociones de censura que finalmente derivaron su destitución por sospechas de tráfico de influencias.

Horas antes de la reunión en el Palacio de Gobierno de Lima, Jerí instó a Balcazar a seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, "el principal socio estratégico" del país andino.

"Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EE.UU. es nuestro principal socio estratégico. José Maria Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro", indicó Jerí en su cuenta de la red social X.

Una semana antes de su censura fue muy sonada una fotografía que compartió en redes el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, en la que aparecía con Jerí compartiendo una cena informal.

Navarro acompañó la imagen con la frase "cambiando el menú", en relación a la reunión semiclandestina que mantuvo el ya expresidente interino con un empresario de China en chifa - restaurante de comida tusán (peruano-china) - al que acudió encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, y que catapultó su destitución.

De hecho, el embajador ha sido muy crítico con un reciente fallo judicial que excluyó al puerto de Chancay, construido por la naviera estatal china Cosco con una inversión de 1.300 millones de dólares a 70 kilómetros de Lima, de ser regulado y fiscalizado por el organismo supervisor correspondiente más allá de las tarifas de sus servicios.

En una reciente entrevista, Navarro afirmó que esta decisión judicial es "vergonzosa" y se trata de una pérdida de soberanía de Perú en favor de China.