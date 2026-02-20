Empresas estadounidenses piden indemnizaciones por los aranceles globales de Trump

Dan Anthony, director ejecutivo del grupo, declaró que "una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles".

La asociación, una de las que más ha batallado y desafiado la decisión de Trump sobre las tarifas, exige una compensación por los perjuicios económicos, aunque, por el momento, no esté claro cómo puedan valorarse los daños.

Por su parte, Scott Lincicome, vicepresidente del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato, afirmó que la decisión de la Corte Suprema "es una buena noticia para los importadores estadounidenses" y la economía estadounidense.

Lincicome, uno de los expertos de la oposición conservadora estadounidense a los aranceles, aseguró que "el gobierno federal debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en aranceles aduaneros" que invocaron la ley de emergencia económica de 1977 invalidada hoy por el Supremo, que incluyen aranceles a México y China por su rol en el tráfico de fentanilo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ese proceso de reembolso podría ser sencillo, pero parece más probable que se requieran más litigios y trámites", concluyó Lincicome.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos se pronunció tras conocer el fallo del Supremo y mostró su satisfacción con la decisión.

"Proporciona una certeza muy necesaria para las empresas y fabricantes estadounidenses", declaró David French, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales del grupo.

Y añadió que las devoluciones de las cantidades perdidas "servirán como un impulso económico y permitirán a las empresas reinvertir en sus operaciones, sus empleados y sus clientes".

Aunque resulta muy complicado calcular el importe total de las posibles devoluciones, la consultora Capital Economics considera que las peticiones de reembolso de las empresas podrían ascender a 120.000 millones de dólares, según informa The New York Times.

Las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar tras la decisión del Supremo, ya que los aranceles son una de las medidas estrella de la política de Trump y supone un correctivo de primer orden al presidente.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que la decisión judicial supone "una victoria para el bolsillo de todos los consumidores estadounidenses".

"El arancel ilegal de Trump acaba de desplomarse. Intentó gobernar por decreto y dejó a las familias con la factura. Basta de caos. Fin a la guerra comercial", escribió el representante demócrata en su cuenta de X.

Los aranceles han supuesto un foco de tensión política ente los republicanos, ya que muchos de ellos nunca estuvieron de acuerdo con la medida económica.

El senador republicano por Kentucky, Rand Paul, afirmó este viernes que la decisión del Supremo impediría que un futuro presidente "utilice poderes de emergencia para promulgar el socialismo" en una interpretación que esquiva el varapalo que supone para la Administración Trump.