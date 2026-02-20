Evacúan varios lugares de París, como la torre Montparnasse, tras una alerta de bomba

"Se ha recibido un aviso sobre un posible artefacto explosivo en varios lugares de la capital", confirmaron fuentes policiales a la cadena Franceinfo.

Las amenazas también afectaron a la torre Eiffel y a la estación de tren de Montparnasse, pero ninguno de los dos lugares fue evacuado ni registrado, de acuerdo a esa emisora pública.

El quinto lugar afectado fue la sala de conciertos Bataclan, que tampoco fue objeto de procedimientos por encontrarse cerrada.

Los registros en los lugares evacuados, por el momento, no detectaron ningún artefacto anormal.

