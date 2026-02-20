Ex viceministro de Defensa ruso, condenado por corrupción, pide ir a la guerra

Un tribunal de Moscú registró el viernes la solicitud de Ivanov para que el Ministerio de Defensa le permita firmar un contrato con las Fuerzas Armadas.

La Justicia rusa condenó en julio de 2025 a Ivanov, mano derecha del anterior ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a trece años de prisión por malversación de fondos por valor de más de 216 millones de rublos (alrededor de 2,7 millones de dólares al cambio actual), relacionado con la compra de dos transbordadores en el estrecho de Kerch y la retirada de más de 3.900 millones de rublos (casi 50 millones de dólares) del banco Interkommerts.

Se trata del segundo intento de Ivanov de marcharse al frente desde la cárcel, pues en octubre pasado el militar ya declaró estar dispuesto a hacerlo para expiar su pena de prisión.

Tras la reelección en 2024 del presidente Vladímir Putin se inició una purga contra mandos militares y otros altos funcionarios rusos por corrupción, lo que ha implicado una profunda reestructuración del Ministerio de Defensa y la renovación de su cúpula.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, varios altos cargos rusos condenados por diversos delitos han solicitado conmutar su pena de cárcel por el servicio en el Ejército y algunos de ellos lograron el indulto tras ser heridos en el frente.