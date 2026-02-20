Expresidente de Perú insta a nuevo mandatario interino a fortalecer relaciones con EE.UU.

"Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EE.UU. es nuestro principal socio estratégico. José Maria Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro", indicó Jerí en su cuenta de la red social X.

Además, en otro mensaje publicado minutos antes, el derechista escribió: "'Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades' - Frase de Don Quijote de la Mancha. Nos corresponde seguir mientras tanto".

Una semana antes de su censura fue muy sonada una fotografía que compartió en redes el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, en la que aparecía con Jerí compartiendo una cena informal.

Navarro acompañó la imagen con la frase "cambiando el menú", en relación a la reunión semiclandestina que mantuvo el ya expresidente interino con un empresario de China en chifa - restaurante de comida tusán (peruano-china) - al que acudió encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, y que catapultó su destitución.

De hecho, el embajador ha sido muy crítico con un reciente fallo judicial que excluyó al puerto de Chancay, construido con fondos chinos a 70 kilómetros de Lima, de ser regulado y fiscalizado por el organismo supervisor correspondiente más allá de las tarifas de sus servicios.

En una reciente entrevista afirmó que esta decisión judicial es "vergonzosa" y se trata de una pérdida de soberanía de Perú en favor de China.

Tras ser destituido este martes en el Parlamento por sospechas de tráfico de influencias, Jerí publicó un video en el que manifestó que deja el cargo "con el corazón lleno y en paz" y anticipó que reanudará sus labores como congresista para seguir trabajando por "un Perú seguro y digno para todos".

Jerí, que ejercía la Presidencia de manera interina desde octubre pasado en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), aseveró en un mensaje publicado en la red social Tik Tok que "servir a Perú fue y seguirá siendo un honor".

El Legislativo peruano escogió como sucesor de Jerí, a Balcázar, que fue presentado por el partido marxista Perú Libre, y quien dirigirá el Gobierno de Transición hasta el 28 de julio próximo, cuando cederá el mando al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.