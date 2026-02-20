FundéuRAE: "estrecho de Ormuz", grafía adecuada

Sin embargo, en los medios de comunicación se ven en ocasiones otras grafías: “Qué saber sobre el Estrecho de Ormuz, que el régimen de Irán cerró temporalmente por un ejercicio militar”, “El Estrecho de Hormuz: por qué el mundo mira con tensión este punto clave del planeta” o “El Estrecho de Ormuz es vital para el petróleo”.

Como explica la “Ortografía de la lengua española”, los nombres comunes que forman parte de la denominación de accidentes geográficos llevan inicial minúscula, por lo que en este caso lo indicado es escribir “estrecho”, no “Estrecho”. Por otro lado, en español el nombre propio es “Ormuz”, según indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, aunque en otras lenguas se emplee “Hormuz”.

De esta manera, en los ejemplos del principio lo más indicado habría sido escribir “Qué saber sobre el estrecho de Ormuz, que el régimen de Irán cerró temporalmente por un ejercicio militar”, “El estrecho de Ormuz: por qué el mundo mira con tensión este punto clave del planeta” y “El estrecho de Ormuz es vital para el petróleo”.

Se recuerda que también se escribe con minúscula la voz “golfo” en “golfo Pérsico” y en “golfo de Omán”.

