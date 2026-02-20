Gobernadora de Virginia dará la réplica al discurso de Trump sobre el Estado de la Unión

"La gobernadora Spanberger trazará un camino claro: reducir los costos diarios, proteger la atención médica y defender las libertades que nos definen como nación", declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

La respuesta demócrata tendrá lugar, como es usual, después de la comparecencia de Trump el próximo martes en el Congreso, quien, durante el último discurso sobre el Estado de la Unión en marzo de 2025, marcó un récord histórico con una alocución que duró 1:42 horas.

Por el contrario, la gobernadora tendrá mucho menos tiempo para refutar, alrededor de 10 minutos si se toma como referencia el discurso de la senadora de Míchigan Elissa Slotkin en 2025.

Spanberger, excongresista demócrata y exagente de la CIA, selló una victoria histórica el pasado noviembre al convertirse en la primera mujer gobernadora de Virginia y en la primera vez que una candidata que no pertenece al partido del presidente en turno logra imponerse en ese estado.

La gobernadora, de 46 años, trabajó en las fuerzas del orden antes de ingresar a la política y como congresista se enfocó en impulsar políticas contra amenazas cibernéticas y la seguridad nacional.

Derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, con una campaña centrada en medidas para hacer frente al costo de vida, la desigualdad y en abordar preocupaciones locales sobre el impacto del cierre del gobierno en un estado con más de 300.000 funcionarios federales.

El discurso de Trump ante el Congreso llega en un momento de máxima tensión política marcada por la decisión del Tribunal Supremo este viernes de invalidar parte de sus aranceles y por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La cita en el Capitolio está enmarcada también en el escándalo por la publicación de los papeles del fallecido pederasta Jeffrey Epstein y las acusaciones de encubrimiento a la Administración Trump.

Por otra parte, medios estadounidenses informaron la semana pasada de que un grupo de legisladores demócratas estaría planeando boicotear el discurso del presidente y acudir a un mitin paralelo.