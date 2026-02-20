González Urrutia cree que "no hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad"

"Estoy convencido de que podremos construir una amnistía a la medida de un país entero. Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite", indicó el opositor, exiliado en España, en su cuenta de X.

A su juicio, una amnistía responsable es la "transición del miedo al Estado de derecho" y "el compromiso de que el poder no volverá a ejercerse sin límites y de que la ley estará por encima de la fuerza".

"Tenemos la responsabilidad de documentar nuestra memoria histórica antes de que los hechos desaparezcan. Muchos protagonistas son hoy historia viva. Su testimonio será parte esencial de la reconstrucción nacional", subrayó González Urrutia, quien reclama la Presidencia desde el exilio al considerar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

La ley de amnistía fue aprobada el jueves por unanimidad en un debate en el Parlamento y presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país suramericano.

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, lo que deja por fuera a varias personas que se consideran presos políticos.

En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Para el partido opositor Primero Justicia, la ley es "insuficiente y sesgada" mientras que el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde "con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza".