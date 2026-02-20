Guatemala captura a tres extraditables reclamados por EE.UU. por narcotráfico

Las aprehensiones de Héctor Rubén, Carlos Obeniel y Ronald Alexys Morales Guerra se ejecutaron en el municipio de Dolores, en el departamento (provincia) de Petén (norte, fronterizo con México).

La operación fue coordinada por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (Fiscalía).

Según el reporte oficial, los tres detenidos son requeridos por la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas. Se les acusa de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con el conocimiento de que la sustancia sería importada ilegalmente hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones vinculan a los hermanos Morales Guerra con una organización criminal con operaciones en Sur, Centro y Norteamérica. Las autoridades detallaron que los señalados habrían desempeñado roles de transporte, dirección y administración de cargamentos de droga en la región desde el año 2006 hasta mayo de 2024.

Con estas detenciones, la cifra de personas capturadas con fines de extradición en Guatemala asciende a 11 en lo que va de 2026. De este total, siete corresponden a delitos de narcotráfico y cuatro a otros crímenes.

Desde el inicio de la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, en enero de 2024, un total de 45 presuntos traficantes de droga han sido detenidos con fines de extradición hacia el país norteamericano.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada por carteles internacionales como un puente estratégico para el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos.