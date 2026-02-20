Hamás denuncia las restricciones para acceder a Al Aqsa impuestas por Israel en Ramadán

"Mientras las fuerzas de ocupación sionistas obstruyen el acceso de los palestinos a la sagrada Mezquita de Al Aqsa e impiden que miles de personas realicen las oraciones del viernes de Ramadán, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) afirma la necesidad de continuar la movilización popular", aseveró el grupo en un comunicado.

Hamás acusó a las autoridades israelíes de "humillar deliberadamente a los fieles" que acuden a Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam tras la Meca y la Medina, "mediante estrictas medidas militares y continuas violaciones".

Se refiere a los límites impuestos por las autoridades israelíes para acceder al lugar. Estipulan que sólo 10.000 palestinos de Cisjordania, que deben ser menores de doce años acompañados por un adulto u hombres y mujeres mayores de 55 y 50 años, respectivamente, podrán entrar a Jerusalén los viernes de Ramadán.

Los residentes de Cisjordania no pueden entrar a Jerusalén Este, territorio palestino ocupado y anexionado por Israel, salvo que cuenten con permisos específicos fuera del mes del Ramadán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque estas medidas se aplican sólo a los residentes de Cisjordania, fuentes del Waqf (la entidad jordana que gestiona Al Aqsa) indicaron a EFE que los policías y soldados israelíes en los puntos de control en torno a la Explanada de las Mezquitas también están restringiendo el paso a jóvenes palestinos de Jerusalén.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hamás calificó esto como "una flagrante violación de la libertad de culto y un claro intento de imponer una realidad judaizada" en Al Aqsa y de reducir el número de fieles que asisten al lugar.

El Waqf señaló que sólo 80.000 palestinos participaron en los rezos del mediodía este viernes (el primero de este mes sagrado del islam), y recordaron que en años con menores restricciones la cifra superaba los 200.000.

"También hacemos un llamamiento a nuestro pueblo en Jerusalén y los territorios ocupados para que aprovechen los días de este mes sagrado para frustrar los planes de judaización que la ocupación y los colonos están implementando contra nuestros lugares sagrados islámicos", concluye el comunicado.