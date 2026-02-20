Incautan en Panamá 1.263 paquetes de droga y arrestan a tres sospechosos

En la operación policial marítima desarrollada al sur de Isla Jicarón, provincia central de Veraguas, las unidades del Senan dieron con el alijo tras interceptar una lancha "sospechosa", y detuvieron a tres personas que viajaban en la embarcación.

La droga, no especificada en su peso ni tipo, fue hallada dentro de la embarcación. Los paquetes de droga pesan al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

Con esta incautación, el Senan eleva a 15 toneladas de estupefacientes decomisados por ese ente de seguridad en lo que va de 2026, señala la información oficial.

En lo que va de año, las autoridades panameñas han decomisado grandes cargamentos de droga, como 5.356 paquetes el pasado 17 de enero con la captura de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Las autoridades de Panamá incautaron 129 toneladas de drogas en el 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.