Indagan posible negligencia en la muerte de al menos 8 esquiadores por avalancha en EE.UU.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapados por un bloque de nieve del tamaño de un campo de fútbol que se deslizó de una montaña, causando la muerte de ocho, mientras una más se encuentra desaparecida y se presume fallecida.

Dos de los seis sobrevivientes del que es considerado por las autoridades uno de los incidentes más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas fueron llevados al hospital.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (OSHA CA) confirmó este viernes al canal CBS que está investigando si Blackbird Mountain Guides incumplió las normas al dirigir la excursión de esquí.

El Departamento del Alguacil del condado de Nevada también investiga por qué los esquiadores continuaron con la travesía que los traía de regreso si había un aviso de tormenta invernal que dejó hasta dos metros de nieve y azotó las montañas con vientos de 96 kilómetros por hora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El domingo, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una alerta indicando que "podrían presentarse condiciones de avalancha muy peligrosas en la zona rural" en una región que incluye el área metropolitana del Lago Tahoe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las condiciones climáticas habían impedido hasta este jueves que se rescataran los cuerpos de los fallecidos y continuar con la búsqueda del desaparecido.

Por su parte, el Bosque Nacional Tahoe ordenó el cierre de todos sus terrenos y senderos en la zona de Castle Peak, donde ocurrió la avalancha para facilitar la recuperación de las víctimas, la seguridad del público y los equipos de emergencia.

En un comunicado, el parque federal dijo que la capa de nieve es inestable.