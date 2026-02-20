Israel ataca el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano

Un avión no tripulado israelí lanzó al menos tres misiles contra la zona de Hattin, en el interior del campamento de Ain el Helu, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin ofrecer detalles sobre el potencial objetivo ni si se habrían producido víctimas.

Por su parte, el Ejército del Estado judío confirmó la acción en un escueto mensaje en su cuenta de X y aseveró que estuvo dirigido contra un cuartel desde el que operaban integrantes de Hamás.

El pasado noviembre, otro ataque israelí contra el mismo campo de refugiados, ubicado en la ciudad costera de Sidón, causó la muerte de trece personas.

En aquella ocasión, Israel también mantuvo que sus proyectiles alcanzaron un campo de entrenamiento perteneciente a Hamás, al que acusó de haber estado preparando allí a sus miembros para ejecutar planes "terroristas" contra el territorio israelí.

Sin embargo, el grupo palestino calificó estas declaraciones de "pura invenciones" y defendió que las instalaciones atacadas eran en realidad un campo deportivo frecuentado por jóvenes residentes en el campamento, varios de los cuales estaba presente allí en el momento del bombardeo.

Aunque los bombardeos contra el territorio libanés han continuado pese al alto el fuego en vigor desde finales de 2024, estos están principalmente dirigidos contra la formación chií Hizbulá.

Con mucha menor frecuencia, son atacados grupos palestinos como Hamás o la Yihad Islámica (YIP), esta últimamente supuestamente objetivo de un ataque que el pasado domingo acabó con la vida de los cuatro ocupantes de un vehículos que circulaba por cerca de la frontera entre el Líbano y Siria.