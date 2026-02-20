Israel bombardea "centros de mando" de Hizbulá en Baalbek, en el noreste del Líbano

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron centros de mando de Hizbulá utilizados por los terroristas de la organización para preparar ataques terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel en la zona de Baalbek y el Líbano", recoge el comunicado castrense.

Las fuerzas armadas acusaron al grupo chií de establecer sus instalaciones "entre la población civil, en violación de los entendimientos del acuerdo de alto el fuego" vigente desde noviembre de 2024, pese a que Israel ha bombardeado el país vecino prácticamente a diario desde entonces.

En este sentido, añadió que Hizbulá utiliza "cínicamente" a la población libanesa como "escudos humanos".

La Agencia de Noticias Nacional libanesa (ANN) señaló este viernes que los aviones israelíes lanzaron al menos dos ataques contra las llanuras de las aldeas de Qasr Naba y Tamnin Al Tahta, en el oeste de Baalbek.

Los ataques contra la zona se producen poco después de que el Ejército bombardeara con un dron el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, Ain al Helu, situado en el sur del país. Al menos dos personas han muerto.

En este caso, el centro de mando atacado pertenecía al grupo islamista palestino Hamás, según las fuerzas armadas.

Aunque desde el alto el fuego de 2024 en el Líbano la mayoría de los ataques israelíes sobre este país están dirigidos contra el grupo chií libanés Hizbulá, también son atacados de vez en cuando objetivos de milicias palestinas.