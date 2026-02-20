Jóvenes que se identifican y actúan como animales: llega a España el fenómeno 'therian'

El movimiento 'therian' surgió en la década de los 90 del siglo XX, pero ahora alcanza su máxima popularidad gracias a redes como TikTok, Instagram o YouTube, donde estas personas, en su mayoría adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias de identidad animal.

En estos vídeos, que acumulan miles de visitas en internet, se puede ver a 'therians' enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.

Hay 'therians' que llegan a gastarse grandes sumas de dinero para lograr parecerse a un animal, como Toco, un japonés que pagó 12.000 euros para lograr su "sueño": convertirse en un perro border collie con un traje canino hiperrealista con el que pasea por Tokio, ante la mirada atónita de peatones y otros canes.

La mayoría de 'therians', sin embargo, utilizan únicamente máscara, rabo u orejas como seña de identidad. Es el caso de Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que hace nueve que forma parte de esta comunidad y que se identifica con un lobo gris albino.

"Me siento conectado a este animal, siento que fácilmente podría haber sido uno en mi vida pasada", explica a EFE Fin, que llega a la entrevista ataviado con una máscara hecha por él, orejas peludas y una larga cola blanca.

Asegura que se pone de forma habitual estos accesorios para salir a la calle, aunque no suele correr a cuatro patas, al menos en público.

Fin es consciente de que su vestimenta causa extrañeza y le divierte ver cómo reaccionan las personas que se cruzan con él. Entiende que bromeen con su aspecto o lo critiquen, pero lamenta "los ataques irracionales de ira" que en ocasiones sufren los 'therians'.

Los 'therians' no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.

"Ser 'therian' significa identificarse psicológica, espiritual o neurológicamente como un animal no humano. No es un 'hobby', disfraz ni elección, es una parte integral de la identidad de la persona", explica la Comunidad Therian Argentina en su página web.

Así lo constata Fin, que se siente 'therian' desde que tenía 8 años: "La gente se cree que pensamos que somos animales y que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es una conexión espiritual, nada más".

El fenómeno 'therian' hace años que está en auge en países de Latinoamérica como México, Uruguay o Argentina y ahora llegó a España, donde se han organizado las primeras quedadas de adeptos: este viernes será en Bilbao y el sábado la cita es en Barcelona.

Lejos del 'boom' que el fenómeno vive en Argentina, Fin explica que en Barcelona son actualmente muy pocos 'therians' y que por eso es difícil montar quedadas.

Pero la visibilidad de los 'therians' va en aumento, como también la curiosidad y sorpresa que genera su forma de actuar.

La psicóloga sanitaria Claudia Rossy explicó a EFE que algunos jóvenes se unen a esta comunidad por curiosidad, porque lo han visto en redes sociales y se encuentran "bien acogidos" en el grupo, mientras que otros "describen una conexión profunda real con un alma animal".

Si los 'therians' pueden "llevar una vida normal" y este sentimiento no les afecta a nivel funcional, señala la experta, entonces no habría problema. "Pero hay que estar muy pendientes de la evolución porque es durante la adolescencia cuando uno desarrolla su identidad como ser humano", subraya. EFE