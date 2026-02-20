Juan Gabriel Vásquez dice que Gobierno de Petro ha sido una enorme fuente de decepciones

"La principal de ellas es, quizás, la implementación de los acuerdos de paz (que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016), que yo creía que era posible bajo un Gobierno de signo progresista", expresó el autor de 'El ruido de las cosas al caer'.

El Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado, pero, en opinión de Vásquez, "lo que ha hecho Petro ha sido, a su manera, sabotear la correcta implementación" para "embarcarse en el proyecto desquiciado, irresponsable y moralmente cuestionable de la paz total", nombre dado a su programa bandera.

Con la política de paz total, el Gobierno busca negociar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, así como el sometimiento a la justicia de las principales bandas criminales del país, como el Clan del Golfo, pero hasta el momento no ha tenido ningún resultado concreto con los mayores grupos armados del país.

"Yo pienso que eso es una metáfora de muchas otras de las circunstancias (y promesas de Petro) que no han visto (avances) en este Gobierno", añadió el escritor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vásquez, que publicó este mes el libro 'Esto ha sucedido' (Alfaguara), que recoge columnas publicadas en el diario español El País, confía en que en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, en las que Colombia votará por el sucesor de Petro, se evite el riesgo de "elegir un Gobierno de reacción".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es en lo que hemos estado los últimos años. (El derechista Iván) Duque fue un presidente elegido (en 2018) por reacción contra (el centrista Juan Manuel) Santos. Petro fue elegido (en 2022) por reacción contra Duque. Y yo creo que esos mecanismos van lentamente deteriorando lo que un Gobierno puede hacer y determinando la relación de los ciudadanos con sus democracias", señaló.

Sin embargo, la carrera por la Presidencia de Colombia se presenta cada vez más reñida entre el senador Iván Cepeda, miembro del partido de Petro, y el abogado ultraderechista Abelardo De la Espriella, quienes aparecen en situación de empate técnico en una encuesta publicada este mes.