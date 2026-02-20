La activista detenida en El Salvador Ruth López recibe premio contra la corrupción

El galardón es otorgado por primera vez por el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una de las organizaciones de periodismo de investigación más grandes del mundo, con sede en Ámsterdam y con presencia en seis continentes, informó este viernes la reconocida organización Cristosal, a la que pertenecía López.

"Ruth López Alfaro es una figura destacada en la lucha contra la corrupción sistémica y los excesos autoritarios en El Salvador, es una defensora del Estado de derecho reconocida internacionalmente", apuntó la organización Proyecto de Reportería en un comunicado publicado en su página web.

Según la ONG, la abogada "lideró esfuerzos legales fundamentales en la administración del presidente Nayib Bukele, que incluyen investigaciones sobre el uso indebido de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, el espionaje estatal a través del software espía Pegasus y la falta de transparencia en torno a la implementación del Bitcóin en el país".

Subrayó que, a partir de 2024, "el segundo mandato de Bukele ha significado un aumento alarmante del acoso, la persecución y la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil".

"La detención arbitraria de López el 18 de mayo de 2025 es parte de una ofensiva continua contra defensores de derechos humanos y periodistas", indicó.

Señaló que "a pesar de su reclusión, López sigue siendo un símbolo de la resistencia contra la criminalización de la disidencia".

La organización recordó que Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia en 2025 y la Asociación Americana de Abogados la distinguió con el Premio Internacional de Derechos Humanos 2025.

La organización alertó que, en El Salvador, "el uso excesivo de la prisión preventiva se ha utilizado en muchos casos para mantener a personas detenidas durante años sin juicio. Esta práctica sistemática ha sido criticada por los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, considerándola una forma de castigo impuesta a opositores políticos y defensores de derechos humanos".

El Premio al Héroe representa el quinto reconocimiento a la trayectoria de López y el cuarto a nivel internacional, según Cristosal.

La activista, que se desempeñó como jefa del área Anticorrupción de Cristosal y reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes del país centroamericano, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un "riesgo de daño irreparable" a sus derechos a la vida, integridad y salud.